Non siamo più disposti a tollerare Episodi gravissimi è uno scempio

Dopo due partite consecutive senza interventi in sala stampa da parte del Prato, si evidenzia un atteggiamento di silenzio che desta preoccupazione. Episodi gravissimi e comportamenti discutibili rischiano di compromettere l’immagine e la credibilità del club. La mancata partecipazione ai confronti ufficiali di fronte ai media rappresenta una scelta che richiede chiarimenti e riflessioni, soprattutto in un contesto dove il rispetto e la trasparenza sono fondamentali.

Per la seconda partita consecutiva, nessun tesserato del Prato si è presentato in sala stampa per commentare il match. Stavolta però, a differenza di quanto accaduto contro lo Scandicci, quando il silenzio stampa era legato all’imminente annuncio della separazione da Simone Venturi, non ci sono cause interne a motivare questa scelta della società della presidentessa Asmaa Gacem. Bensì, la decisione è motivata dall’ arbitraggio, assolutamente non all’altezza secondo i lanieri. Nel mirino dei biancazzurri un rigore non fischiato in chiusura di primo tempo per possibile fallo di mano di Cartano su cross di Lattarulo nell’area del Tau e il mancato cartellino sventolato per il contatto che ha causato a Berizzi la frattura del setto nasale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

