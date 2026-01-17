La compagna del padre di Valentino Rossi | Ho subìto episodi gravissimi loro temono per l'eredità
Ambra, compagna di Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, condivide la propria versione dei fatti riguardo alla controversia che la vede coinvolta. Accusata di circonvenzione d'incapace, la donna sostiene di essere stata vittima di episodi gravissimi e afferma che il motivo principale riguarda questioni di eredità e denaro. La vicenda riflette tensioni familiari che coinvolgono il campione di motociclismo e la sua famiglia.
Ambra, compagna da tanti anni di Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, racconta la sua verità sulla triste vicenda che vede il campione del mondo di motociclismo contro di lei: circonvenzione d'incapace è l'accusa di Valentino, motivi di soldi spiega la donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Elisabetta Gregoraci si difende dall’ex compagna del padre: “Subìto insulti e umiliazioni, le ho sempre teso la mano”
Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi
Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi…; Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: l'accusa di aver preso 200mila euro dal suo conto; Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro»; Valentino Rossi e il padre, la guerra finisce in tribunale: «La compagna di Graziano ha prelevato dal suo conto 200mila euro, è circonvenzione di incapace».
Valentino Rossi, papà Graziano e la compagna Ambra Arpino. Tutti i perché dello scontro - Valentino rompe il silenzio sulla battaglia legale con il padre: "Mi preoccupa , per me è come averlo perso", ma la compagna di Graziano dà una versione differente ... insella.it
Valentino Rossi contro la compagna del padre. L'accusa: gli ha preso 200 mila euro - Nel 2024 Valentino aveva chiesto di diventare suo amministratore di sostegno ma un anno dopo il padre ... corriere.it
Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it
ULTIMA ORA, CASO FAMIGLIA ROSSI - Valentino Rossi ha spiegato che la denuncia nei confronti della compagna del padre e le iniziative legali non nascono da una questione economica, ma dalla forte preoccupazione per le condizioni e l’isolamento del - facebook.com facebook
#ValentinoRossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione di incapace: prelevati dal fondo di investimento oltre 200mila euro in 12 mesi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.