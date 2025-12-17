Uno scempio senza limiti in via Marchese di Villabianca

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di degrado e incuria in via Marchese di Villabianca solleva ancora una volta il problema dell’incapacità di intervenire efficacemente contro l’abbandono e il vandalismo. La situazione evidenzia la necessità di soluzioni durature e di una maggiore attenzione alle aree pubbliche, per garantire un ambiente più decoroso e sicuro per i cittadini.

Immagine generica

Ci sarà mai un limite all’indecenza? Possibile che non si possa mettere mano una volta e per sempre alla prevenzione di queste scempiaggini, come accade in via Marchese di Villabianca? Rap, se ci sei batti un colpo. Palermotoday.it

Leggi anche: Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Leggi anche: Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

PINO LETTERA - SENZA LIMITI

Video PINO LETTERA - SENZA LIMITI

scempio senza limiti viaUno scempio senza limiti in via Marchese di Villabianca - Possibile che non si possa mettere mano una volta e per sempre alla prevenzione di queste scempiaggini, come accade in via Marchese di Villabianca? palermotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.