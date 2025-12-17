Uno scempio senza limiti in via Marchese di Villabianca
Un episodio di degrado e incuria in via Marchese di Villabianca solleva ancora una volta il problema dell’incapacità di intervenire efficacemente contro l’abbandono e il vandalismo. La situazione evidenzia la necessità di soluzioni durature e di una maggiore attenzione alle aree pubbliche, per garantire un ambiente più decoroso e sicuro per i cittadini.
Ci sarà mai un limite all’indecenza? Possibile che non si possa mettere mano una volta e per sempre alla prevenzione di queste scempiaggini, come accade in via Marchese di Villabianca? Rap, se ci sei batti un colpo. Palermotoday.it
Uno scempio senza limiti in via Marchese di Villabianca
