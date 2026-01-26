Non bisogna sostituire la giustizia con l' ira

Gentile Direttore Feltri, desidero conoscere la sua opinione sul ruolo della stampa francese in relazione alla copertura della tragedia di Capodanno avvenuta in una località svizzera. Ritengo importante un'analisi equilibrata e ponderata su come i media trattano eventi delicati, senza lasciarsi guidare dall'emotività. La ringrazio anticipatamente per il suo punto di vista, che potrebbe contribuire a un dibattito più consapevole.

Caro direttore Feltri, mi farebbe piacere conoscere la sua opinione sul comportamento della stampa francese per quel che riguarda la tragedia di Capodanno della località svizzera. Ieri è stato scarcerato dietro cauzione Moretti. I giornali italiani, indignati giustamente, ne hanno dato notizia in prima pagina; i 2 più importanti quotidiani, Le Figaro e Le Monde non un rigo neanche nelle pagine interne. Eppure ci sono anche ragazzi francesi tra le vittime! Dott. Roberto Rinaldo Cremona Caro Roberto, credimi, capisco la tua sorpresa e anche il tuo sconcerto nel leggere che l'uomo proprietario del locale in cui si è consumata la tragedia di Capodanno in Svizzera sia stato scarcerato dietro cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Napoli, Landini: “Bisogna far funzionate la giustizia che non funziona”Napoli, Landini sottolinea l’urgenza di rendere efficiente il sistema giudiziario, evidenziando come la giustizia italiana abbia ancora molte criticità da affrontare.

Leggi anche: Alessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. L'ira della sorella: «Non è giustizia»

