Napoli Landini | Bisogna far funzionate la giustizia che non funziona

Napoli, Landini sottolinea l’urgenza di rendere efficiente il sistema giudiziario, evidenziando come la giustizia italiana abbia ancora molte criticità da affrontare. In un contesto in cui i bisogni dei cittadini richiedono risposte rapide e concrete, si discute anche di come i referendum possano o meno contribuire a migliorare questa situazione. La questione resta centrale per il funzionamento delle istituzioni e la tutela dei diritti di tutti gli italiani.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Stiamo parlando dei bisogni degli italiani. Sicuramente questo referendum non c’entra assolutamente nulla con il far funzionare meglio la giustizia. Il nostro problema non è limitare l’autonomia o l’indipendenza della magistratura, ma far funzionare la giustizia che non funziona”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’iniziativa “Un’altra idea di giustizia”, promossa a Napoli dalla Fp Cgil. “ Se il governo non prende nessun provvedimento – ha aggiunto Landini – a giugno 12.000 lavoratori precari, che sono quelli assunti con il piano nazionale di ripresa e resilienza e che hanno in questi mesi dato un contributo importante, vengono lasciati a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

