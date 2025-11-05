Alessia Pifferi niente più ergastolo | la condanna ridotta a 24 anni in appello L' ira della sorella | Non è giustizia

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessia pifferi niente pi249 ergastolo la condanna ridotta a 24 anni in appello l ira della sorella non 232 giustizia

© Leggo.it - Alessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. L'ira della sorella: «Non è giustizia»

News recenti che potrebbero piacerti

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi, niente ergastolo. In appello pena ridotta a 24 anni per la morte della figlia Diana - La Corte d'assise d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa in ... Scrive lapresse.it

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, cancellato l’ergastolo: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - Niente più ergastolo ma una condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna a processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, nel luglio del 2022 nel suo appartamento di ... Come scrive msn.com

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alessia Pifferi Pi249 Ergastolo