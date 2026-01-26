Nominato il nuovo vicesindaco

Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, ha firmato il decreto di nomina del nuovo vicesindaco, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la propria squadra. La scelta mira a garantire continuità e stabilità nelle attività amministrative del paese. La nomina sarà efficace a partire dalla data di firma, e il nuovo vicesindaco assumerà ufficialmente le sue funzioni nel rispetto delle competenze stabilite.

Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, ha provveduto a firmare il decreto di nomina relativo al nuovo vicesindaco. La carica è stata affidata all'assessore Antonietta Marchegiano. Così il primo cittadino: “Auguro buon lavoro all’assessore Antonietta Marchegiano, che ho nominato come mio vicesindaco. Essere vicesindaco della città di Cellole è un ruolo importante e di grande valore per la nostra comunità. Sono certo che Antonietta saprà onorare al meglio questo incarico con dedizione e responsabilità”. Marchegiano prende il posto di Giovanni Iovino, eletto consigliere regionale alle elezioni dello scorso novembre.🔗 Leggi su Casertanews.it

Dopo le dimissioni di Giovanni Secci, Vittorio Tomassetti è il nuovo vicesindacoDopo le dimissioni di Giovanni Secci, il Comune di Sabaudia ha nominato Vittorio Tomassetti come nuovo vicesindaco.

