Rimpasto di giunta a sorpresa a Tredozio dove Milena Rossi ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore "per motivi personali", rimanendo però in consiglio. Al suo posto è subentrato il consigliere e capogruppo di maggioranza Alan Signani. Il 48enne neovicesindaco, consulente informatico a Faenza, sposato e padre di due figli, non è nuovo nell’amministrazione: è stato infatti consigliere comunale dal 2004 al 2009, quando divenne vicesindaco fino al 2014. "In continuità con le deleghe che seguivo da consigliere fin dall’inizio della legislatura, – spiega – continuerò ad occuparmi dei temi socio-sanitari e scolastici, politiche abitative e protezione civile, in questi anni non facili del post terremoto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredozio, Signani è il nuovo vicesindaco