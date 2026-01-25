Niscemi evacuate 500 persone per frana

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto. La Protezione civile ha adottato questa misura precauzionale per garantire la sicurezza dei residenti nelle zone a rischio. L’intervento mira a prevenire eventuali pericoli derivanti dai fenomeni franosi e a tutelare la popolazione locale.

21.00 A scopo precauzionale la Protezione civile ha disposto l'evacuazione di circa 500 residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi,in provincia di Caltanissetta. Inviati volontari per assistere la popolazione. Da Palermo trasferite centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport "Pio La Torre". Il presidente della regione Schifani, si sta recando a Niscemi.Sul posto sono operativi anche i vigili del fuoco, i tecnici comunali e le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corsoUna frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Via Faentina chiusa per frana, evacuate 5 personeVia Faentina è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, con cinque persone evacuate in sicurezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Protezione civile Sicilia, evacuate 500 persone per frana a Niscemi; Frana a Niscemi: cedimento della SP12, trentacinque persone evacuate e scuole chiuse - Pagina 3 di 4.

Protezione civile Sicilia, evacuate 500 persone per frana a NiscemiA scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. (ANSA) ... ansa.it

Paura in Sicilia, frana a Niscemi: centinaia di sfollati e scuole chiusePaura a Niscemi, in Sicilia, a causa di un nuovo grave evento franoso. Il sindaco Massimiliano Conti, che ha deciso la chiusura delle scuole per domani e attivato il Centro operativo comunale, ha invi ... strettoweb.com

Maltempo: in Sicilia torrenti ingrossati sotto osservazione. A Niscemi persone evacuate per una frana. Caduti pali della luce #ANSA x.com

Maltempo: in Sicilia torrenti ingrossati sotto osservazione. A Niscemi persone evacuate per una frana. Caduti pali della luce #ANSA - facebook.com facebook