NFL i Championships saranno Broncos-Patriots e Seahawks-Rams
I finali di conference della NFL si avvicinano, con le sfide che si disputeranno domenica 25 gennaio. Nella AFC, i Denver Broncos affronteranno i New England Patriots, mentre nella NFC, i Seattle Seahawks sfideranno i Los Angeles Rams. Questi incontri determineranno le squadre che accederanno al Super Bowl, chiudendo il percorso delle postseason 2024 con match di alto livello.
Il Divisional Round ha emesso i propri verdetti. I Championships che si giocheranno domenica 25 gennaio saranno Denver Broncos-New England Patriots per quanto riguarda la AFC e Seattle Seahawks-Los Angeles Rams per la NFC. I Denver Broncos #1 hanno piegato i Buffalo Bills 33-30 dopo overtime in un match che ha vissuto emozioni a non finire. La squadra del Colorado giocherà in casa il Championship del prossimo weekend ma, tegola immensa, lo dovrà fare senza il suo QB Bo Nix che, proprio nel finale della gara, si è fratturato la caviglia. Il match, come detto, è stato vibrante. Dopo il field goal di Lutz che ha aperto il punteggio i Bills passano a condurre con Allen che lancia per Hardman per 4 yds ed il 7-3 di fine primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
NFL (week 17): Broncos e Seahawks in vetta alle Conference. Vincono Eagles, Patriots e 49ers che fermano i Bears
La penultima settimana della NFL 2025-2026 ha portato importanti aggiornamenti nelle classifiche di Conference. Broncos e Seahawks si confermano in vetta, mentre Eagles, Patriots e 49ers ottengono vittorie decisive. La stagione si avvicina alla conclusione, offrendo ancora molte sfide e sorprese per i team e i tifosi. Di seguito, un riepilogo degli eventi principali di questa intensa settimana di football americano.
