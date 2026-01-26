Super Bowl sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold i Seahawks piegano i Rams

Il Super Bowl 2024 si avvicina, con la finale tra Seattle e New England prevista per il 8 febbraio a Santa Clara. I Seahawks si sono qualificati grazie a una partita convincente del loro quarterback, che dopo anni di difficoltà ha mostrato una prestazione solida e determinata, sconfiggendo i Rams. Un momento importante per la squadra e per i tifosi, che attendono con interesse l’evento più atteso della stagione sportiva.

Sarà Seattle a sfidare New England nel Super Bowl 60 in programma l’8 febbraio a Santa Clara. I Seahawks piegano 31-27 in volata i Los Angeles Rams per una rara volta soprattutto grazie all’attacco che disintegra la difesa dei californiani. Vince la squadra meglio allenata, vince la squadra più dura rispetto a quella più atletica, quella più feroce rispetto a quella finesse. Seattle batte i Rams al gioco degli avversari, chi segna più punti, rispetto alla sua ricetta classica, chi ne fa segnare di meno agli altri. Sam Darnold si redime dopo anni di delusioni, nella gara più importante della sua carriera lancia per 346 yards e 3 touchdown. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Bowl, sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold, i Seahawks piegano i Rams Leggi anche: New England Patriots e Seattle Seahawks giocheranno il prossimo Super Bowl Leggi anche: Nfl: Seattle e New England fanno la voce grossa. Ma occhio ai Rams di Stafford Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Super Bowl, sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold, i Seahawks piegano i Rams; NFL, la notte della verità: Rams-Seahawks vale il Super Bowl. Diretta in chiaro su Canale 20; Il Super Bowl LX sarà una rivincita del 2015 contro Seattle Seahawks e New England Patriots; New England Patriots e Seattle Seahawks giocheranno il prossimo Super Bowl. Super Bowl, sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold, i Seahawks piegano i RamsIl prossimo 8 febbraio a Santa Clara l'evento sportivo dell'anno, Seattle ci va grazie a una gran partita del suo quarterback, che dopo anni di delusioni gioca come non mai e piega i Rams ... gazzetta.it I playoff NFL entrano nel vivo: le sfide verso il Super BowlLa squadra trionfante affronterà nel Super Bowl la vincente della finale dell’American Football Conference, New England Patriots-Denver Broncos. calcioefinanza.it ANDIAMO AL SUPER BOOOOOOOOOOOOOOWL!!!!!! SUPER BOOOOOOOOOOOOWL!!!! Nel modo più faticoso, più pazzo, più bello possibile!!! Grazie a tutti, è stata una notte indescrivibileeeeeeeeee!!!! #GoHawks #Seahawks #superbowl x.com Nella notta italiana, da mezzanotte e mezza, l’NFC Championship Game a Seattle tra i Seahawks e i Los Angeles Rams è - detto volgarmente - una delle due semifinali sulla strada del Super Bowl LX Ed è Molto affascinante perché si sfidano il miglior attacco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.