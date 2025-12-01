Agrigento accoglie la fiaccola olimpica | sarà l’atleta paralimpico Rosario Callari l’ultimo tedoforo

Sarà Rosario Callari, atleta paralimpico di Ravanusa, a concludere il passaggio della fiaccola olimpica ad Agrigento il prossimo 16 dicembre. La scelta è frutto della collaborazione tra il sindaco Francesco Miccichè e Giancarlo La Greca, delegato del comitato italiano paralimpico, che hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

