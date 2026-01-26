A New York, la recente ondata di neve e gelo ha portato non solo disagi, ma anche momenti di spontaneità tra i cittadini. Nonostante le difficoltà causate dalle condizioni meteo avverse, molti hanno trovato nel gioco e nella creatività un modo per affrontare il freddo, improvvisando battaglie di palle di neve. Questa situazione riflette come, anche nelle sfide più dure, si possano scoprire spazi di leggerezza e solidarietà.

Non solo disagi e preoccupazione. La tempesta di neve e gelo che sta colpendo gli Stati Uniti ha anche stimolato la fantasia dei cittadini di New York. Nel video è ripresa una battaglia a palle di neve che ne ha impegnati alcune centinaia (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Neve e gelo a New York, i cittadini improvvisano una battaglia di palle di neve

