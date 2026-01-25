Tempesta di neve negli Usa | da New York a Chicago le città nella morsa del gelo

Una vasta tempesta di neve sta interessando diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York e Chicago. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato disagi e interruzioni nelle attività quotidiane, con neve, ghiaccio e temperature molto basse. Questo fenomeno climatico rappresenta un importante evento meteorologico che sta influenzando la vita di molte comunità in tutto il paese.

Grossi disagi su gran parte degli Stati Uniti a causa della tempesta invernale che in questi giorni ha colpito il Paes e portando neve, ghiaccio e temperature gelide. Da New York a Chicago fino a Philadelphia e Baltimore, sono tante le città che sono finite nella morsa del gelo: una situazione che dovrebbe persistere fino a lunedì, creando problemi e potenziali pericoli. A causa della tempesta, oltre 880.000 persone sono rimaste senza elettricità, soprattutto in Tennessee, Texas, Louisiana e Mississippi, e più di 10.000 voli sono stati cancellati, con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

