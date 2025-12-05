Napoli-Juventus Elmas favorito su Vergara Verso la conferma di Neres e Lang

Entrambe incerottate, Napoli e Juve si affronteranno domenica sera allo stadio Maradona (calcio d’inizio ore 20:45) nella gara valida per la 14esima giornata di Serie A. Quando mancano poco più di 48 ore alla sfida, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda le possibili scelte di Antonio Conte. Napoli-Juve, le ultime sulla formazione azzurra. A quanto pare, dopo l’infortunio di Lobotka, il mister azzurro dovrebbe lanciare Eljif Elmas dal 1?, confermando il 3-4-3 delle ultime partite. Di seguito quanto si legge sul sito del noto giornalista sulla formazione titolare del Napoli contro la Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

