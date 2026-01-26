Neres si opera a Londra | stop lungo fino alla primavera

David Neres si sottoporrà a un intervento chirurgico a Londra, determinando una lunga assenza che si protrarrà fino alla primavera. Questa decisione interrompe temporaneamente il suo percorso, influendo sul suo programma e sulla squadra. Ulteriori aggiornamenti sul suo recupero saranno comunicati nelle prossime settimane.

La stagione di David Neres subisce una brusca frenata. L’esterno del Napoli si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento chirurgico a Londra per risolvere definitivamente il problema alla caviglia sinistra che lo tormenta dall’inizio dell’anno. A confermare la scelta è il Corriere dello Sport, che ricostruisce il percorso che ha portato alla decisione definitiva.“Si è scelta questa opzione per risolvere i problemi alla caviglia sinistra che lo avevano fermato il 4 gennaio all’Olimpico contro la Lazio. Era rientrato solo per pochi minuti al Maradona contro il Parma, poi il nuovo stop. L’alternativa era la terapia conservativa, ma dopo un consulto proprio a Londra giocatore e club hanno optato per l’intervento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

David Neres si opera a Londra: il calciatore del Napoli sarà fuori molto a lungo, i tempi di recuperoDavid Neres, attualmente in forza al Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia a Londra.

Inter, Dumfries si opera alla caviglia: stop lungo per l’olandeseDenzel Dumfries si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia dopo settimane di valutazioni e tentativi conservativi.

