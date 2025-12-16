Inter Dumfries si opera alla caviglia | stop lungo per l’olandese

Denzel Dumfries si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia dopo settimane di valutazioni e tentativi conservativi. La decisione, presa dopo un lungo periodo di analisi, mira a risolvere definitivamente il problema fisico che ha influenzato la sua disponibilità in campo. L'operazione segna un nuovo capitolo nel percorso del calciatore e dell’Inter.

La decisione è arrivata dopo giorni di valutazioni e tentativi conservativi. Denzel Dumfries si è operato alla caviglia, scegliendo la strada dell’intervento chirurgico per provare a risolvere in maniera definitiva un problema fisico che lo accompagna ormai da settimane. L’esterno olandese dell’Inter dovrà così fermarsi ancora a lungo, rinunciando a rientrare nel breve periodo e avviando un percorso di recupero che si annuncia tutt’altro che rapido. La scelta dell’intervento. La situazione era diventata insostenibile. Il fastidio alla caviglia, accusato inizialmente in forma lieve, si è trasformato in un problema persistente, capace di limitare in modo significativo le prestazioni e la continuità del giocatore. Como1907news.com

