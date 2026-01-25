David Neres si opera a Londra | il calciatore del Napoli sarà fuori molto a lungo i tempi di recupero

David Neres, attualmente in forza al Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia a Londra. L'operazione, necessaria dopo l'infortunio, comporterà un lungo periodo di recupero stimato tra due e tre mesi. La squadra dovrà ora affrontare questa assenza importante con le opzioni disponibili in rosa, monitorando attentamente i tempi di ritorno del calciatore brasiliano.

