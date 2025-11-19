Peppe Di Napoli subisce un intervento Lui rassicura i fan | Tutto è andato bene

Momenti di apprensione per Peppe Di Napoli. Il pescivendolo più famoso dei social, nelle scorse ore, ha comunicato ai suoi fan di dover un piccolo intervento, chiedendo tante preghiere. "Devo fare un piccolo intervento. Voglio gli auguri da tutti voi, perché quando faccio qualcosa lo faccio.

