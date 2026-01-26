Neres intervento chirurgico riuscito alla caviglia sinistra | il messaggio dall?ospedale

Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, che si è concluso con successo. L’attaccante del Napoli ha condiviso la notizia tramite un messaggio sui propri canali ufficiali, rassicurando sui progressi e sulla buona riuscita dell’intervento. La fase post-operatoria sarà seguita con attenzione per garantire un pieno recupero e il ritorno in campo.

L’intervento al tendine della caviglia sinistra di David Neres è andato a buon fine. A comunicarlo è stato lo stesso attaccante del Napoli attraverso un post pubblicato su Instagram, con cui ha voluto rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni dopo l’operazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Neres Campos (@davidneres) Il calciatore si è sottoposto a un intervento chirurgico eseguito al Wellington Hospital. Nello scatto condiviso sui social, Neres appare a letto, sorridente, con la moglie al suo fianco. Ad accompagnare l’immagine il messaggio: «È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è stata solo mia moglie, ma anche il mio medico, il mio fisio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Neres, intervento chirurgico riuscito alla caviglia sinistra: il messaggio dall?ospedale Operazione Dumfries, intervento chirurgico alla caviglia per l’esterno dell’Inter: le prime indiscrezioni sui tempi di recuperoDopo l’intervento chirurgico alla caviglia, Dumfries si prepara al percorso di recupero. Leggi anche: Catania, Ierardi: intervento chirurgico riuscito Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Si aggravano i problemi del Napoli: Neres costretto all'operazione. I tempi; Neres lascia Napoli per un intervento alla caviglia a Londra. Neres, intervento chirurgico riuscito alla caviglia sinistra: il messaggio dall’ospedaleL’intervento al tendine della caviglia sinistra di David Neres è andato a buon fine. A comunicarlo è stato lo stesso attaccante del Napoli attraverso un post pubblicato ... ilmattino.it Neres si è operato e rassicura: È andato tutto beneDavid Neres si è operato a Londra, al Wellington Hospital. L'attaccante brasiliano aveva subito la lesione del tendine della caviglia. ilnapolista.it Oggi #Neres si opera a Londra, nuovo aggiornamento sui tempi di recupero! David Neres si opera. Intervento già in programma nelle prossime ore a Londra. Si è scelta questa opzione per risolvere i problemi alla caviglia sinistra che lo avevano fermato il 4 - facebook.com facebook David Neres si opera a Londra: nelle prossime ore si sottoporrà all'intervento chirurgico Secondo quanto riferisce Il Mattino, il brasiliano è partito questa mattina per Londra per recarsi al Wellington Hospital, struttura utilizzata in passato anche da Gilmour #N x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.