Catania Ierardi | intervento chirurgico riuscito

Il Catania ha reso noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. L'operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it