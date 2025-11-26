Catania Ierardi | intervento chirurgico riuscito

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catania ha reso noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. L'operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

catania ierardi intervento chirurgicoCatania, Ierardi: intervento chirurgico riuscito - , i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico” ... Segnala cataniatoday.it

catania ierardi intervento chirurgicoCatania, Ierardi si è operato: l’esito dell’intervento - “Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. Scrive strettoweb.com

Catania, intervento chirurgico per Ierardi - Il Catania ha annunciato tramite un comunicato stampa che il difensore Mario Ierardi sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la risoluzione di un’ernia discale. Secondo cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Ierardi Intervento Chirurgico