Catania Ierardi | intervento chirurgico riuscito
Il Catania ha reso noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. L'operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
CONVOCATI • CATANIA–LATINA Bethers, Celli, Allegretto, Jiménez, Rolfini, Cicerelli, Stoppa, Coco, Di Tacchio, Di Gennaro, Caturano, Donnarumma, Quiroz, Lunetta, Casasola, Doni, Corbari, Forte, Forti, Dini, D’Ausilio. Squalificati: Ierardi, Quaini Indis - facebook.com Vai su Facebook
Report medico Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico per ernia discale. #CataniaFC Vai su X
Catania, Ierardi: intervento chirurgico riuscito - , i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico” ... Segnala cataniatoday.it
Catania, Ierardi si è operato: l’esito dell’intervento - “Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. Scrive strettoweb.com
Catania, intervento chirurgico per Ierardi - Il Catania ha annunciato tramite un comunicato stampa che il difensore Mario Ierardi sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la risoluzione di un’ernia discale. Secondo cataniatoday.it