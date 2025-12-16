Operazione Dumfries intervento chirurgico alla caviglia per l’esterno dell’Inter | le prime indiscrezioni sui tempi di recupero

Dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, Dumfries si prepara al percorso di recupero. L’operazione, eseguita con successo, ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di conoscere i tempi stimati per il ritorno in campo dell’esterno dell’Inter. Ecco le prime indiscrezioni sulle tempistiche di recupero e le prossime tappe del calciatore.

© Internews24.com - Operazione Dumfries, intervento chirurgico alla caviglia per l’esterno dell’Inter: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero Inter News 24 Operazione Dumfries, intervento chirurgico alla caviglia: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero per l’esterno dell’Inter. La decisione definitiva è stata presa e purtroppo conferma le sensazioni negative della vigilia: Denzel Dumfries è finito sotto i ferri. Il laterale olandese, motore inesauribile della fascia destra nerazzurra, si è sottoposto questo pomeriggio a un intervento chirurgico a Londra. L’operazione si è resa necessaria per risolvere, una volta per tutte, il problema alla caviglia che lo tormentava dallo scorso 9 novembre, data della sfida a San Siro contro la Lazio. Internews24.com Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter - Dumfries, sono guai operazione alla caviglia Video Inter - Dumfries, sono guai operazione alla caviglia Video Inter - Dumfries, sono guai operazione alla caviglia Inter, Dumfries a rischio operazione: tempi di recupero lunghissimi - Qualora Dumfries dovesse sottoporsi all’operazione alla caviglia per risolvere gli attuali problemi tendinei, il tempi di recupero potrebbe aggirarsi intorno ai due mesi. fantamaster.it

Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale - Ora è ufficiale: Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia sinistra. tuttomercatoweb.com

#DUMFRIES: intervento si o no Oggi si decide. Se si, stop sarà lunghissimo #inter - facebook.com facebook

In attesa di tornare in campo con l’ #Inter, novità per Denzel #Dumfries. Sarà assistito dalla Epic Sports di Ali Barat. Attesa per oggi la decisione sull’eventuale intervento alla caviglia sinistra. @sportmediaset x.com

