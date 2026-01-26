Neonati morti madre capace intendere

La perizia psichiatrica disposta dall’Assise di Parma ha confermato che Chiara Petrolini, accusata di aver causato la morte di due neonati, è in grado di intendere e di volere. La valutazione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, fornendo elementi fondamentali per la definizione delle responsabilità. La vicenda apre un dibattito sulla tutela della salute mentale e sulle responsabilità in casi di questo tipo.

11.10 La perizia psichiatrica disposta dall' Assise di Parma su Chiara Petrolini stabilisce che la giovane, accusata di avere ucciso 2 figli neonati, è capace di intendere e di volere. La 22enne è parsa sì "immatura e fragile", ma i periti non hanno trovato una patologia che possa avere inciso sulla sua capacità. La ragazza è ai domiciliari,per duplice omicidio e soppressione di cadavere. I corpicini dei bimbi erano nel giardino di casa. Il fidanzato non sapeva nulla.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Seppellì neonati,madre capace intendereLa perizia psichiatrica disposta dall'Assise di Parma ha valutato la capacità di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso due neonati.

