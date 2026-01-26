Nella futura Casa di Comunità di Ponsacco nascerà un ufficio istituzionale, pensato per ascoltare i cittadini e il territorio. La richiesta, avanzata dal vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci alla direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, mira a creare un punto di riferimento stabile e accessibile. Questo presidio intende favorire un dialogo diretto tra istituzioni e comunità, contribuendo a migliorare i servizi e la partecipazione locale.

Un ufficio a Ponsacco, per ascoltare i cittadini e il territorio. "Ho chiesto alla direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest l’apertura di un ufficio istituzionale, quale vicepresidente del Consiglio regionale, all’interno della futura Casa di Comunità di Ponsacco – annuncia Diego Petrucci, dopo aver effettuato un sopralluogo al cantiere –. Si tratterebbe di uno spazio in cui potrò ricevere i cittadini, soprattutto i residenti della Valdera, per poter ascoltare le loro esigenze e problematiche. Ritengo che sia il minimo che si possa fare dopo quasi dieci anni di attese". La Casa di Comunità è in dirittura d’arrivo: gli spazi sono pronti, ci sono arredi e impianti funzionanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nella Casa di Comunità nasca un presidio istituzionale"

Bagnacavallo, il servizio di medicina dello sport si trasferisce nella Casa della ComunitàA partire da lunedì 22 dicembre, il servizio di medicina dello sport di Bagnacavallo sarà trasferito dalla Casa della Comunità di Fusignano alla nuova sede di via Vittorio Veneto 8, a Bagnacavallo.

