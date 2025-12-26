Il primo Natale delle famiglia fuggite da casa nella comunità di Reggello
È stato un Natale speciale per le famiglie ospiti della comunità di Sant'Agata in Arfoli (Reggello), vissuto per la prima volta fuori dalla striscia di Gaza, da cui sono usciti grazie a un corridoio sanitario per cure vitali per i propri figli. Il loro primo Natale in Italia, all'interno una.
Leggi anche: Aspettando il Natale a Reggello: un programma ricco di appuntamenti da non perdere
Leggi anche: Da Gaza a Reggello, accolta un’altra famiglia con quattro bimbi piccoli
