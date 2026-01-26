Nei giorni della merla, il 24 e 25 gennaio 2026, Castiglion Fiorentino ha accolto la Ronda Gibellina. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni locali, offrendo un’occasione di incontro tra le comunità e valorizzando il patrimonio culturale della zona. Questa iniziativa ha rafforzato il legame tra le diverse realtà del territorio, contribuendo alla promozione degli aspetti più autentici della cultura locale.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Nei giorni della merla, sabato 24 e domenica 25 gennaio, Castiglion Fiorentino ha ospitato la Ronda Gibellina. Oltre tre mila i visitatori tra atleti, accompagnatori e appassionati. Un veicolo turistico significativo con un divertimento assicurato sia per gli sportivi che per chi assiste. Conclusa con successo l’edizione decimo sesta della Ronda Ghibellina, un evento che passerà alla storia per il numero dei partecipanti 1.500 e per le condizioni atmosferiche, tanta pioggia e altrettanto fango. “ Un evento sportivo” – dichiara il vice sindaco con delega al Turismo, Devis Milighetti – “che riaccende il paese in vista della primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nei giorni della merla, Castiglion Fiorentino ha ospitato la Ronda Gibellina

Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LisIl 15 dicembre 2025, Castiglion Fiorentino ha accolto il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS, un evento che ha riunito appassionati e talenti provenienti da tutta Italia.

Castiglion Fiorentino, 14 morti in 9 giorni: la paura del sindaco, cosa sta succedendo?A Castiglion Fiorentino, in soli nove giorni, si sono verificati 14 decessi, generando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; Arrivano i Giorni della Merla 2026, ma non è detto che siano i più freddi dell'anno: la leggenda e la meteorologia; Nei giorni più freddi torna la cazzoeula; I giorni della merla: ecco cosa fare a fine gennaio 2026.

Nei giorni della merla, Castiglion Fiorentino ha ospitato la Ronda GibellinaArezzo, 26 gennaio 2026 – Nei giorni della merla, sabato 24 e domenica 25 gennaio, Castiglion Fiorentino ha ospitato la Ronda Gibellina. Oltre tre mila i visitatori tra atleti, accompagnatori e appass ... lanazione.it

Fa freddo o no nei Giorni della Merla? Cosa racconta davvero questa tradizione ai bambiniIn breve: il proverbio che racconta inverno, primavera e un po’ di meraviglia per i bambini ... nostrofiglio.it

Si rinnova il legame tra Castiglion Fiorentino e Norcia. Un legame nato dieci anni, in occasione del devastante terremoto che nel 2016 ha sconvolto il Centro Italia. La serata, ospitata a Montecchio, ha voluto essere molto più di un semplice ritrovo: è stato un m - facebook.com facebook

Castiglion Fiorentino, il post del sindaco sui 14 morti in 9 giorni diventa un caso politico x.com