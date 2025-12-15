Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici Lis

Il 15 dicembre 2025, Castiglion Fiorentino ha accolto il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS, un evento che ha riunito appassionati e talenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione ha sottolineato l'importanza della tradizione e della cultura popolare, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di storia.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS. Il Sindaco Agnelli: "Le porte di Castiglion Fiorentino aperte alla LIS per tutte le iniziative che vorranno fare in futuro". Lo scorso fine settimana Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici della LIS, che ha scelto la città del Palio dei Rioni come sede per due giornate di allenamento e preparazione in vista della stagione 2026. Al raduno, svoltosi sabato 13 e domenica 14 dicembre, hanno partecipato circa 130 persone provenienti da tutta Italia, tra cui una quindicina di rappresentanti dei tre Rioni castiglionesi.

