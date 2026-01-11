Castiglion Fiorentino 14 morti in 9 giorni | la paura del sindaco cosa sta succedendo?

A Castiglion Fiorentino, in soli nove giorni, si sono verificati 14 decessi, generando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco Mario Agnelli ha dichiarato di essere ancora incerte sulle cause di questa serie di eventi, che stanno suscitando inquietudine nel territorio. La situazione richiede un’attenzione particolare per comprendere le motivazioni e garantire la sicurezza della comunità.

Un’ondata anomala di morti sta colpendo Castiglion Fiorentino e il sindaco Mario Agnelli ammette di non riuscire a spiegarsi cosa stia succedendo. In poco più di una settimana il piccolo centro dell’Aretino ha contato 14 decessi, un dato che ha fatto scattare l’allarme nelle istituzioni e nella comunità. Come riportato da Repubblica, il primo cittadino ha parlato apertamente di numeri fuori scala. "Ci sono numeri che fanno riflettere ", ha scritto Agnelli sui social, spiegando che in nove giorni si è superata di gran lunga la media abituale. Il sindaco, che da anni partecipa personalmente ai funerali per stare vicino alle famiglie, ha raccontato scene che lo hanno colpito profondamente: "I 4 posti della Misericordia dove si espongono le salme erano tutti occupati, altre due persone erano in attesa nel carro funebre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Castiglion Fiorentino, 14 morti in 9 giorni: la paura del sindaco, cosa sta succedendo? Leggi anche: Castiglion Fiorentino, la conferenza stampa di fine anno del sindaco Agnelli Leggi anche: Castiglion Fiorentino nel panico: ladri, telecamere mimetiche e sindaco “a due velocità” (tutte in retromarcia) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Castiglion Fiorentino, 14 morti dall’inizio dell’anno. Il sindaco: “Media fuori dal normale”; In Toscana il paese con 14 morti dall’inizio del 2026: funerali senza sosta – «Non è una cosa normale»; Agnelli: 14 morti in 10 giorni, trend preoccupante; Dodici morti in nove giorni dall'inizio del 2026 nel paese sotto i 13 mila abitanti. Il sindaco: Media fuori del normale. La cappella del commiato e il sindaco Mario Agnelli - Funerali senza sosta a Castiglion Fiorentino, il primo cittadino Agnelli: «Condoglianze alle famiglie ma non è normale» ... lanuovasardegna.it

A Castiglion Fiorentino 14 decessi da inizio 2026, il sindaco: "È una media altissima" - "Esprimo le mie condoglianze alle 14 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. gonews.it

Il giallo della cittadina in Toscana in cui sono morte 14 persone in dieci giorni: « Peggio del Covid, non è normale» - Quattordici morti nei primi dieci giorni del 2026, tra cappelle del commiato costantemente affollate, funerali continui e tabelloni funerari pieni. leggo.it

Castiglion Fiorentino, un inizio 2026 all'insegna... dei funerali - facebook.com facebook

