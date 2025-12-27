Cosa fare a Roma a Capodanno 2026 | eventi e spettacoli in programma il 31 dicembre e primo gennaio

Una serie di eventi in programma per il 31 dicembre a Roma, in attesa di Capodanno 2026: dal Concertone al Circo Massimo agli spettacoli al Planetario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cosa fare a Capodanno 2026 in Toscana: eventi e idee per il 31 Leggi anche: Meteo Capodanno, italiani avvisati: le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Cosa fare a Capodanno 2026 a Roma: 15 idee per una notte indimenticabile; Cosa fare a Roma a Capodanno e durante le feste; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale. Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma - Parte il conto alla rovescia per mercoledì 31 dicembre e la Capitale è pronta a fare festa per accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. tg24.sky.it

Capodanno: gli eventi gratuiti da non perdere a Roma - Il 31 dicembre e l’1 gennaio Roma si riempie di eventi gratuiti: si celebra infatti la quinta edizione di Roma Capodarte 2026, tra spettacoli, concerti e itinerari. siviaggia.it

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre - Un weekend a cavallo tra Natale e Capodanno, il fine settimana perfetto per mettere in pausa pranzi in famiglia e tavolate con gli amici, magari optando per una passeggiata in centro, per un paio d'or ... romatoday.it

