Regione aggiornato il Piano di tutela delle acque

La Regione ha aggiornato il Piano di tutela delle acque, un documento strategico volto a promuovere il corretto utilizzo e la gestione sostenibile delle risorse idriche. L'intervento mira a migliorare la qualità delle acque e garantire una gestione efficace delle risorse, in conformità con le normative ambientali e le esigenze del territorio.

Un passo importante in direzione del corretto utilizzo e della razionalizzazione delle risorse idriche. La Regione, attraverso l’Autorità di bacino della presidenza, ha redatto l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa nazionale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

