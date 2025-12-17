Regione aggiornato il Piano di tutela delle acque

La Regione ha aggiornato il Piano di tutela delle acque, un documento strategico volto a promuovere il corretto utilizzo e la gestione sostenibile delle risorse idriche. L'intervento mira a migliorare la qualità delle acque e garantire una gestione efficace delle risorse, in conformità con le normative ambientali e le esigenze del territorio.

Un passo importante in direzione del corretto utilizzo e della razionalizzazione delle risorse idriche. La Regione, attraverso l’Autorità di bacino della presidenza, ha redatto l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa nazionale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Risorse idriche, la Regione aggiorna il Piano di tutela delle acque Leggi anche: Allarme al Rizzoli, il piano della Regione: stop agli interventi per quasi un mese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Piano Qualità dell’Aria, in vista nuove misure; Biodiversità e tutela dei pascoli, è ora di realizzare un Piano zootecnico regionale; La Regione conferma “Salta su” anche nel 2026; Dieci milioni per le sugherete private, la Regione punta su tutela e sviluppo. Risorse idriche, aggiornato il piano di tutela delle acque della regione - La ricognizione delle risorse è stata sviluppata sulla base dei dati e delle metodologie del terzo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia, in coerenza ... msn.com

Dieci milioni per le sugherete private, la Regione punta su tutela e sviluppo - La Sardegna ospita infatti oltre l’80 per cento delle sugherete italiane ed è al centro della filiera ... unionesarda.it

Piano di tutela delle acque, in Emilia Romagna i ritardi mettono a rischio territorio e investimenti? - Due anni sono passati, eppure il nuovo Piano di Tutela delle Acque (Pta) della Regione Emilia Romagna tarda ancora ... ilriformista.it

Subito un piano di tutela delle acque

La Regione Basilicata ha aggiornato il perimetro dei lavori, intervenendo sui codici Ateco - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.