Il Napoli è tornato a contattare il Siviglia per il trasferimento di Juanlu Sanchez. La società spagnola richiede un obbligo di riscatto, mantenendo aperta la possibilità di definire l’accordo nelle prossime settimane. La trattativa si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento della squadra, con attenzione alle possibilità di acquisto del giovane esterno. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il Napoli riaccende i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez, profilo che da tempo è finito nel mirino della dirigenza azzurra per rinforzare la rosa. Il club partenopeo avrebbe già mosso i primi passi concreti, avanzando una proposta formale per il giovane esterno. Secondo quanto riferito dal portale ABC, l’offerta presentata dal Napoli prevederebbe un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Una formula che, però, non ha trovato il favore della società andalusa, intenzionata a chiudere l’operazione con maggiori garanzie economiche. Il Siviglia, infatti, spinge per l’inserimento dell’obbligo di riscatto oppure per una clausola che trasformi automaticamente il diritto in obbligo entro la fine di giugno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli su Juanlu Sanchez, il Siviglia chiede l'obbligo di riscatto

