Il Siviglia ha aperto alla possibilità di un prestito di Juanlu Sánchez alla Juventus, offrendo così un'opportunità di rafforzamento per i bianconeri. La trattativa potrebbe rappresentare un intervento strategico nel reparto difensivo, contribuendo a consolidare la rosa senza un impegno a lungo termine. Restano da definire i dettagli dell'accordo, ma l'ipotesi di un trasferimento temporaneo si fa sempre più concreta.

Non solo un rinforzo, ma una vera e propria polizza assicurativa: la Juventus punta Juanlu Sánchez per completare il pacchetto arretrato. L’obiettivo è chiaro: regalare a Spalletti un calciatore che, per caratteristiche e dinamismo, possa alternarsi con Pierre Kalulu senza far rimpiangere il titolare. La trattativa si potrebbe intensificare nel caso in cui il Siviglia si rendesse disposta ad accettare un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe ai bianconeri di testare il talento andaluso nel calcio italiano prima dell’investimento definitivo in estate. Chi è Juanlu Sánchez e perchè ha suscitato l’interesse bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juanlu Sánchez alla Juve: il Siviglia apre al prestito?

