Acerra | sorpreso con la droga Arrestato 18enne dalla Polizia di Stato
Ad Acerra, la Polizia sorprende un 18enne durante una cessione di droga: sequestrati hashish, cocaina e denaro contante; il giovane è stato arrestato.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Matteotti, hanno notato il predetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
