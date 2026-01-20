scontri tifosi in autostrada trasferte vietate a fiorentina e roma fino a fine stagione

Il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare tutte le trasferte degli spettatori di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in risposta ai recenti scontri tra tifosi avvenuti in autostrada. Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica, adottando un provvedimento che interessa direttamente le trasferte fuori casa delle due società.

Il Ministero dell’Interno ha adottato una decisione drastica e senza precedenti recenti per contrastare la violenza nel mondo del calcio, disponendo il blocco totale delle trasferte per i sostenitori della Roma e della Fiorentina. Il provvedimento, che entrerà in vigore immediatamente, resterà valido fino alla conclusione della stagione agonistica in corso. La scelta del Viminale non arriva in modo inaspettato, ma rappresenta il culmine di una serie di analisi condotte dalle autorità di pubblica sicurezza sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. Al centro della questione ci sono i ripetuti scontri e le tensioni che hanno caratterizzato i movimenti delle due tifoserie, portando lo Stato a optare per la linea della massima fermezza al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini e degli stessi appassionati di sport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

