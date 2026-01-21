Scontri in A1 stangata per tifosi di Fiorentina e Roma | trasferte vietate fino a fine stagione

Gli scontri avvenuti sull’autostrada A1 hanno portato a un provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino alla fine della stagione. L’incidente ha evidenziato l’importanza di garantire maggiore sicurezza durante gli eventi sportivi, portando a restrizioni significative per i supporters delle due squadre. La decisione mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare l’ordine pubblico.

