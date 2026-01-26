Napoli ora è UFFICIALE | che tegola anche Milinkovic I tempi di recupero e quante partite salta

Il Napoli comunica ufficialmente l’infortunio di Milinkovic, che si è verificato alla vigilia della partita contro la Juventus. Il portiere serbo dovrà rimanere lontano dal campo per alcune settimane a causa di un infortunio, con tempi di recupero ancora da definire. Al suo posto, sarà il turno di Meret. Questo episodio evidenzia come gli imprevisti possano influenzare la continuità della squadra in una stagione complessa.

Il portiere serbo si è infortunato alla vigilia di Juve-Napoli e dovrà stare fermo per qualche settimana, lasciando spazio a Meret Non può piovere per sempre. Più o meno è questo che, immaginiamo, si staranno ripetendo a Castelvolturno Antonio Conte e i suoi collaboratori che, dopo il 3-0 subito nello scontro diretto con la Juventus che ha complicato parecchio la classifica e la stagione degli azzurri, continuano a perdere pezzi. David Neres è stata la tegola più importante degli ultimi giorni vista la necessità dell'operazione. Il brasiliano – come reso noto dalla società con un comunicato – "si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra.

L’infortunio di Milinkovic Savic si aggiunge alle difficoltà del Napoli, confermando un periodo complicato per la rosa.

