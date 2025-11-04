Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l’infortunio | i tempi di recupero

Paulo Dybala si è infortunato dopo aver calciato il rigore contro il Milan. La Roma perderà il giocatore per quasi un mese: per l'argentino c'è lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Infortunio per Raul Albiol! L'esito dell'operazione e quante partite salterà... - facebook.com Vai su Facebook

GdS - #Pulisic ai box: quante partite salterà. La speranza del #Milan è di riaverlo nel derby con l'#Inter - X Vai su X

Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero - La Roma perderà il giocatore per quasi un mese: per l’argentino c’è lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Scrive fanpage.it

Roma, infortunio Dybala, l'esito degli esami: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salterà - La Roma perde Paulo Dybala per diverse partite, l'ex Juventus si è infortunato contro il Milan e gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale. Segnala ilbianconero.com

Infortunio Dybala, l'esito degli esami: quando torna e quante partite salta l'argentino con la Roma - L'esito degli esami strumentali dopo l'infortunio di Paulo Dybala in Milan- Da msn.com