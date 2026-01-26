Napoli e Juanlu | l’affare di mercato torna a infiammare i tifosi

Il Napoli è tornato a riaccendere l’interesse per Juanlu Sanchez, giovane terzino destro del Siviglia nato nel 2003. Dopo aver già avviato trattative la scorsa estate, i contatti tra le parti si sono riaperti, alimentando le aspettative dei tifosi. Si tratta di un’operazione che potrebbe rafforzare la rosa partenopea, mantenendo alta l’attenzione sul mercato dei club italiani.

L’OSSESSIONE DI MANNA RITORNA. Il Napoli ha riattivato i contatti per Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia, già bloccato la scorsa estate. Il retroscena è clamoroso: a luglio l’affare saltò per una differenza di soli 2 milioni di euro (14 offerti, 17 richiesti) prima che il budget venisse dirottato sull’emergenza Lukaku. Oggi, con il mercato agli sgoccioli, Manna ci riprova: il Siviglia chiede l’obbligo di riscatto, il Napoli offre il diritto. Nelle ultime 72 ore si è inserita la Juventus, ma il giocatore ha dato priorità agli azzurri. Juanlu ha aperto all’addio: “La mia permanenza dipende dalle esigenze del club”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Il Napoli riprende l'interesse per Juanlu, obiettivo già seguito in passato, in un confronto di mercato con la Juventus.

L’ultima settimana di mercato si avvicina e il Napoli è alla ricerca di un’ultima operazione.

