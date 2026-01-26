Napoli cessione in vista per il calciatore | possibile affare da 15 milioni

Il mercato del Napoli si muove con nuove possibilità di cessione, tra cui un calciatore valutato circa 15 milioni di euro. Mentre si definiscono alcune operazioni, le recenti partenze di Lucca e Noa Lang, anche in prestito, hanno aperto spazi per eventuali nuovi acquisti. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione particolare alle strategie di mercato e alle future mosse della società partenopea.

Il calciomercato del Napoli prosegue, seppur il tempo rimasto sia sempre meno. Le cessioni di Lucca e Noa Lang, seppur in prestito, hanno lasciato spazio all’arrivo di Giovane. Il lavoro di Manna non si è però fermato, con l’obiettivo di portare almeno un altro rinforzo ad Antonio Conte prima del termine del calciomercato invernale. Un possibile aiuto potrebbe arrivare dai giocatori in prestito: Ngonge potrebbe rientrare per essere poi ceduto al Porto. Napoli, Ngonge rientra ma con le valigie in mano: il Porto su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Porto ha mostrato un forte interesse per Cyril Ngonge. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Fabbian ha completato le visite mediche con la Fiorentina, confermando l’accordo da circa 15 milioni di euro.

Napoli, tutto su Giovane. Le ultime in vista della Juve tra recuperi e infortuniCN24 LIVE

