Giovanni Fabbian ha completato le visite mediche con la Fiorentina, confermando l’accordo da circa 15 milioni di euro. Il centrocampista, che si trasferisce al Cagliari, ha voluto accelerare i tempi della trattativa, annunciando il suo arrivo a Firenze prima della partita di domenica contro la squadra viola. La cessione rappresenta un passo importante nel mercato di gennaio per entrambe le società.

Firenze, 20 gennaio 2025 - E' stato lo stesso Giovanni Fabbian a voler accelerare la trattativa. Lo sapeva anche prima della partita di domenica proprio contro la Fiorentina che alla fine sarebbe arrivato a Firenze. Classe 2003, scuola Inter, il centrocampista veneto è il quarto rinforzo invernale della Fiorentina dopo Solomon, Brescianini e Harrison. Fabbian arriva alla Fiorentina in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto in caso di salvezza (13 milioni più un ulteriore milione e mezzo di bonus). Operazione complessiva da oltre 15 milioni che tutti si augurano diventi definitiva la prossima estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, ecco Fabbian alle visite mediche. Affare da 15 milioni, pronto per il Cagliari

Mercato Inter, ecco tutti i dettagli dell’affare Jakirovic: le cifre e quando farà le visite medicheIl mercato dell’Inter si arricchisce con l’acquisto di Jakirovic.

Leggi anche: Niente Yingying per Milano: le visite mediche fanno saltare l’affare

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fabbian alla Fiorentina, Sohm al Bologna: tutti i dettagli della doppia operazione; La Fiorentina insiste per Fabbian, CorSport: Ecco cosa chiede il Bologna; La Fiorentina batte il Bologna nel ricordo di Commisso: al Dall'Ara è 2-1 per i viola; Fiorentina-Bologna, è fatta per lo scambio tra Fabbian e Sohm: cifre e dettagli.

Fiorentina, ecco Fabbian in città per le visite mediche. Le cifre dell'operazione col BolognaDal gol (inutile) segnato alla Fiorentina nell'ultimo ko di campionato, al trasferimento alla... Fiorentina. Giovanni Fabbian in poche ore è. tuttomercatoweb.com

Fiorentina, ecco Fabbian al Viola Park: a breve l'ufficialitàManca solo l'ufficialità, ma intanto le prime foto anticipano tutto: Fabbian è pronto per essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo la rete segnata al Dall'Ara proprio contro la Viola, il ... fantacalcio.it

FABBIAN VIOLA: MANCANO SOLO VISITE E FIRMA I club stanno organizzando: Sohm fa il percorso inverso e va al Bologna in prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina ha l'obbligo in caso di salvezza @nicoschira #fabbian #fiorentina #calcio - facebook.com facebook

Calciomercato, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Le ragioni dello scambio: il nodo ingaggio e le idee di Italiano x.com