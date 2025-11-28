La Juventus vuole il nuovo Szoboszlai | affare da 15 milioni

La Juventus ha messo gli occhi sul nuovo Dominik Szoboszlai: il club bianconero è pronto al colpo da 15 milioni di euro. La Juventus si è fiondata su Alex Tóth: si tratta di un promettente centrocampista del Ferencváros. Il club di Torino spinge ha tutte le intenzioni di costruire un centrocampo più tecnico e giovane. Sul talento ungherese cresce l’interesse anche di diverse società tedesche, ma la Juve non intende mollare la presa. Chi è Alex Tóth e perché interessa alla Juventus. Con l’arrivo di Comolli alla guida del club, la strategia della Juventus verte su giovani promesse da valorizzare. 🔗 Leggi su Sportface.it

