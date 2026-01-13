Cancelo addio definitivo al ritorno alla Juve | il portoghese ha firmato con il Barcellona I dettagli dell’accordo

João Cancelo ha concluso il suo trasferimento al Barcellona, confermando l’addio definitivo alla Juventus. Dopo settimane di rumors, l’accordo tra le parti è stato finalizzato, segnando la fine della sua esperienza in Italia. Cancelo si unisce così ai blaugrana, lasciando alle spalle il percorso con la Juventus, senza prospettive di un ritorno in bianconero.

Cancelo, si era parlato insistentemente di un possibile ritorno in bianconero del portoghese. Alla fine l’ha spuntato il Barcellona. Il ritorno di João Cancelo al Barcellona non è solo un colpo di mercato, ma il coronamento di un desiderio reciproco che ha infiammato le ultime settimane della sessione invernale. Dopo un anno e mezzo di lontananza, il talentuoso terzino portoghese torna a vestire la maglia blaugrana, lasciando l’Arabia Saudita per riabbracciare il progetto tecnico di Hansi Flick. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Joao Cancelo, assicurandosi le prestazioni del calciatore attraverso la formula del prestito dall’Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

