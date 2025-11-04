Donadoni Spezia l’accordo è stato trovato | manca solo l’annuncio ufficiale I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donadoni Spezia: il ritorno del tecnico per rilanciare i liguri. L’ex ct della Nazionale è pronto a ripartire dopo un lungo stop. I dettagli. Lo Spezia ha deciso di cambiare pagina. Dopo l’ultima sconfitta contro il Monza, che ha lasciato i bianconeri ultimi in classifica insieme alla Sampdoria con soli sette punti in undici giornate, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

donadoni spezia l8217accordo 232 stato trovato manca solo l8217annuncio ufficiale i dettagli dell8217intesa e l8217obiettivo da raggiungere

© Calcionews24.com - Donadoni Spezia, l’accordo è stato trovato: manca solo l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere

Argomenti simili trattati di recente

Donadoni su Leao: "Deve aspettare gli infortuni per giocare, fa riflettere molto" - Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan ed ex ct dell'Italia, &#232; intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione in casa rossonera: "Mi sembra che la squadra sia partita molto ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donadoni Spezia L8217accordo 232