Naples in Love | nuovo tour per San Valentino di Partenope in Tour

Il percorso degli amori di Napoli tra storie, mito e gusto per San Valentino. Sabato 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 da Piazza del Gesù Nuovo, Centro Storico di Napoli. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, nel cuore del centro storico partenopeo. Un’esperienza unica che intreccia narrazione, emozione e sapori della tradizione, conducendo i partecipanti tra vicoli, piazze e luoghi simbolo della città. Il percorso prende avvio da Piazza del Gesù Nuovo, con il racconto dell’amore controverso e tormentato tra la regina Giovanna e Sergianni Caracciolo. Attraversando Spaccanapoli, tra letture d’amore e personaggi indimenticabili, il tour raggiunge Piazza San Domenico Maggiore, teatro della tragica e appassionata vicenda di Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa. 🔗 Leggi su 2anews.it

