Musetti prossima partita agli Australian Open 2026 | quando e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti si prepara alla sua prossima partita agli Australian Open 2026, dove ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta in carriera. La sfida contro Novak Djokovic si svolgerà a Melbourne, e rappresenta un importante passo nel percorso del tennista italiano. Per seguire l'incontro in tv, consultate i palinsesti delle emittenti sportive e i servizi di streaming ufficiali.

Lorenzo Musetti continua a scrivere la sua storia agli Australian Open 2026. Per la prima volta in carriera, il carrarino ha conquistato l’accesso ai quarti di finale a Melbourne e ora si prepara ad affrontare una montagna: Novak Djokovic. Un incrocio affascinante e carico di significato, contro il tennista che più di chiunque altro ha dominato l’Happy Slam. Reduce dallo splendido successo su Taylor Fritz negli ottavi, Musetti ha dimostrato solidità, personalità e maturità, confermando di essere ormai stabilmente tra i grandi del circuito. Il numero 5 del mondo ha superato nel suo percorso Collignon, Sonego, Machac e infine Fritz senza concedere set, raggiungendo un traguardo che mancava alla sua carriera Slam.🔗 Leggi su Funweek.it

