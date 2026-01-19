Musetti-Collignon Australian Open 2026 | a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

L’incontro tra Musetti e Collignon all’Australian Open 2026 segna l’esordio del tennista toscano nel torneo. Con Musetti al quinto posto nel ranking ATP e Collignon al 72, l’appuntamento si svolge in una cornice di grande attenzione. Di seguito, orari e modalità di visione in diretta tv e streaming, per seguire la partita passo dopo passo.

Lorenzo Musetti sta per fare il suo esordio all'Australian Open 2026. Il toscano, salito recentemente al numero 5 del ranking Atp e virtualmente al terzo posto all'inizio dell'Australian Open, sfiderà il belga Raphael Collignon, numero 72 Atp.Musetti, dopo un 2025 che è stato l'anno della.🔗 Leggi su Today.it

Dove vedere in tv Musetti-Collignon, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti esordirà agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Per seguire la partita contro Collignon, ecco le informazioni su orario, programma e modalità di streaming. Scopri dove guardare l’incontro in tv e online, per seguire in tempo reale l’andamento del match e tutte le novità del torneo.

Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Per seguire in TV e streaming il match Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026, scopri orari e programma. Questo evento rappresenta l’inizio del torneo più importante del grande slam australiano, offrendo l’opportunità di seguire in diretta le sfide dei principali tennisti. Consulta le piattaforme ufficiali e i canali sportivi per non perdere nessuna fase del torneo.

