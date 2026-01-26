Murale di Faziarte candidato come migliore al mondo | Opera dedicata a Daniel bambino morto al Gemelli

Da viterbotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il murale di Fabio Fasanari, noto come Faziarte, realizzato a Blera e intitolato

Si intitola "Spiegare il colore" ed è stato realizzato a Blera. È in lizza per vincere il premio "Best mural of the world" "Spiegare il colore", la recente opera realizzata dal viterbese Fabio Fasanari, da tutti conosciuto come Faziarte, a Blera è candidata come miglior murale del mondo 2025 dall’associazione internazionale Street Art Cities. Il murale è stato ufficialmente candidato il primo gennaio dall'ente che all'inizio di ogni anno candida i migliori murales realizzati nel mondo nell'anno appena passato. La votazione per eleggere il "Best mural of the world" è pubblica ed è aperta fino al 31 gennaio 2026.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su murale faziarte

A Limidi torna lo storico Daniel Degli Esposti: una serata dedicata al Mediterraneo e al suo ruolo

Il progetto di clownterapia del municipio XIV al Gemelli e al Bambino Gesù

Il progetto di clownterapia del municipio XIV al Gemelli e al Bambino Gesù torna per la seconda edizione, portando sorrisi e speranza a bambini e famiglie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su murale faziarte

Argomenti discussi: FOTOGALLERY | Spiegare il colore il murale di Farziarte candidato come Best mural of the world; Spiegare il colore, la recente opera realizzata dal viterbese Fabio Fasanari (Faziarte) candidata come Miglior Murale del Mondo 2025.

murale di faziarte candidatoIl murale del viterbese Fabio Fasanari candidato allo Street Art CitiesNewTuscia  – VITERBO  – Spiegare il colore, la recente opera realizzata dal viterbese Fabio Fasanari, da tutti conosciuto come Faziarte, è candidata come Miglior Murale del Mondo 2025 dall’associazi ... newtuscia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.