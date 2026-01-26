Murale di Faziarte candidato come migliore al mondo | Opera dedicata a Daniel bambino morto al Gemelli

Il murale di Fabio Fasanari, noto come Faziarte, realizzato a Blera e intitolato

Si intitola "Spiegare il colore" ed è stato realizzato a Blera. È in lizza per vincere il premio "Best mural of the world" "Spiegare il colore", la recente opera realizzata dal viterbese Fabio Fasanari, da tutti conosciuto come Faziarte, a Blera è candidata come miglior murale del mondo 2025 dall’associazione internazionale Street Art Cities. Il murale è stato ufficialmente candidato il primo gennaio dall'ente che all'inizio di ogni anno candida i migliori murales realizzati nel mondo nell'anno appena passato. La votazione per eleggere il "Best mural of the world" è pubblica ed è aperta fino al 31 gennaio 2026.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Una storia di intrecci fuori e dentro l'ospedale, con al centro Daniel un bimbo oncologico che ha aperto i cuori di molti tra cui quello di Fabio Fasanari, in arte Faziarte, e della ballerina Giulia Stabile. Da quell'incontro è nato il murale "Spiegare il colore", oggi candidato come miglior murale del mondo.