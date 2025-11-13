A Limidi torna lo storico Daniel Degli Esposti | una serata dedicata al Mediterraneo e al suo ruolo
Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21.00, la Sala al primo piano del Centro Polivalente di Limidi (via Papotti 18) ospiterà il ritorno di Daniel Degli Esposti, storico del mondo contemporaneo e Public Historian tra i più attivi sul territorio modenese. Ricercatore indipendente, autore di saggi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
