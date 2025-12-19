Il progetto di clownterapia del municipio XIV al Gemelli e al Bambino Gesù

Il progetto di clownterapia del municipio XIV al Gemelli e al Bambino Gesù torna per la seconda edizione, portando sorrisi e speranza a bambini e famiglie. Un'iniziativa che coinvolge scuole e ospedali del territorio, creando un ponte di allegria e supporto attraverso il potere del sorriso e della solidarietà. Un gesto semplice ma di grande impatto, capace di fare la differenza nella vita di tanti piccoli pazienti.

"Una seconda edizione di un progetto rivolto ai bambini e alle loro famiglie che coinvolge scuole e ospedali del nostro territorio. Continua la costruzione di una grande alleanza per il bene comune per un Municipio più vivo più giusto e più bello". Parla così il presidente del municipio XIV Marco.

Clownterapia nelle scuole del municipio XIV, Chinni (M5S): "Miglioriamo il benessere dei bambini" - Un progetto pilota di clownterapia nelle scuole del quattordicesimo municipio (adesso) e poi in tutta Roma e non solo. romatoday.it

