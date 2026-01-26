Latina donna morta a 58 anni dopo tre ricoveri nel 2021 | la famiglia avvia un’azione contro la Asl

Una donna di Latina, di 58 anni, è deceduta nel 2021 dopo aver trascorso complessivamente 48 giorni in ospedale tra luglio e agosto, con tre ricoveri presso il Santa Maria Goretti. La famiglia ha deciso di avviare un'azione legale contro la ASL, contestando le cure e le modalità di trattamento ricevute durante quei periodi.

È morta all'età di 58 anni una donna di Latina che, tra luglio e agosto 2021, fu ricoverata tre volte all'ospedale Santa Maria Goretti per un totale di 48 giorni. La vicenda è al centro di una contestazione legale avviata dai familiari, assistiti dall'avvocato Renato Mattarelli. Il primo accesso per polmonite e l'assenza di infezioni all'ingresso. Secondo quanto riportato, al momento del primo ingresso ospedaliero per polmonite la paziente non presentava alcuna infezione. Dopo le dimissioni, però, a distanza di pochi giorni la donna sarebbe stata ricoverata nuovamente e, nel corso dei successivi accessi, sarebbero emerse infezioni quasi esclusivamente correlate all'assistenza sanitaria.

